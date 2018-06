Slovenski slalomisti na divjih vodah so v ekipni tekmi kajakašev na evropskem prvenstvu v Pragi osvojili bronasto kolajno. Zmagali so Čehi pred Poljaki. Za Slovenijo so veslali Peter Kauzer, Martin Srebotnik in Niko Testen, uvrstitev dneva je med posamezniki danes vknjižil Kauzer, ki je postal evropski prvak.



