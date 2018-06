"Upam, da smo s tem porabili vso nesrečo za to sezono" SiOL.net Vodja tekmovalnega dela Kajakaške zveze Slovenije Jernej Abramič je pozitivno ocenil nastope slovenske reprezentance na končanem evropskem prvenstvu slaloma na divjih vodah. V Pragi je Peter Kauzer prišel do posamičnega naslova evropskega prvaka, kajakaši so bili v ekipni tekmi bronasti.

