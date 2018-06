Peter Kauzer je kot vino Dnevnik Slovenija je osvojila dve kolajni na evropskem prvenstvu kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu v Pragi. Kajakaš Peter Kauzer je osvojil zlato kolajno med posamezniki in nato skupaj z Martinom Srebotnikom in Nikom Testenom še bron v

Sorodno































































Oglasi