Kako do vitkejše postave brez pretiravanja s kardiovadbo SiOL.net Pri izgubi odvečne telesne maščobe posvečanje zgolj kardiovadbi ni tako učinkovita rešitev, kot številni še vedno mislijo. Res je, da pokuri kilokalorije, a ne gradi mišic oziroma lahko celo poskrbi za zmanjšanje mišične mase - večja mišična masa pa pospešuje metabolizem in preoblikuje telo. In to je pravzaprav ključ do uspeha.

