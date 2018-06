Tik pred velikim finalom šova The Biggest Loser Slovenija je hišo zapustila Marta Kepic! Govori.se Simpatična in priljubljena Marta Kepic prihaja iz Jesenic. Šov je predhodno že zapustila, zaradi družinske tragedije. Marti je namreč med tem, ko je bila v hiši The Biggest Loser Slovenija, umrla mati. Po tem ko je šov zaradi smrti svoje mame zapustila, je Marta oklevala, ali se naj v šov vrne ali ne. Odločila se je, da se vrne, saj bi tako želela tudi njena mama. Sedaj, tik pred velikim finalom, je morala šov na žalost zapustiti.

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Milan Mandarić

Marjan Šarec

Matej Tonin