Nov škandal v zdravstvu! Zaradi zapletov umrl otrok s srčno napako. Na ministrstvu za zdravje in UKC Demokracija Otrok, ki so ga v preteklih tednih operirali tuji otroški srčni kirurgi, je zaradi zapletov nenadno umrl, so potrdili na današnji novinarski konferenci Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Kardiolog Blaž Mrevlje je na Twitterju napovedal, da bo prva žrtev žal padla tekom poletja. »Zaradi napačne indikacije je umrl prvi slovenski otrok, kirurg pa bo pobral mastne denarje. Junija sem opo ...

