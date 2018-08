V UKC Ljubljana so zanikali izjave vodstva Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, da niso izvedli konference o obolevnosti in umrljivosti v primeru danes umrle deklice. Kot so poudarili, so konferenco izvedli na pobudo strokovne direktorice UKC, ki je tudi že odredila izredni interni strokovni nadzor.