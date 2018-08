Strokovni svet UKC opozarja, da je hkratno delovanje NIOSB in zdravnikov v okviru UKC brez jasne razmejitve odgovornosti nevarno za otroke in nevzdržno za zaposlene. Zato je že pred dnevi NIOSB pozval, da čimprej prevzame program obravnave otrok, ki so srčni bolniki, ali pa se omeji na svetovanje, dokler na prevzem programa ne bo pripravljen.