Deklica je umrla, UKC Ljubljana in NIOSB pa bijeta vojno v medijih Reporter V UKC Ljubljana so zanikali izjave vodstva Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB), da niso izvedli konference o obolevnosti in umrljivosti v primeru včeraj umrle deklice. Poudarili so, da so konferenco izvedli na pobudo strokovne direktor

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Klinični center

Ljubljana

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Martina Ratej

Marjan Šarec

Luka Dončić

Dejan Židan

Goran Vojnović