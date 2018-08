Protivladni protesti v Bukarešti: skoraj 250 ranjenih #foto SiOL.net Na množičnih protivladnih protestih v Bukarešti so v petek zvečer izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, v katerih je bilo po navedbah romunskih medijev ranjenih najmanj 247 ljudi, med njimi najmanj en človek huje. Policija je proti protestnikom uporabila solzivec, več ljudi so aretirali.

