(VIDEO) Predrli kordon okoli vladnih zgradb: V spopadih na demonstracijah v Bukarešti ranjenih 440 l topnews.si Romunske oblasti so danes sporočile, da je bilo 440 ljudi ranjenih, vključno s 24-imi policisti, v spopadih protestnikov s policijo, ki so v Bukarešti izbruhnili med protestom več tisoč Romunov, ki živijo v tujini in ki so nezadovoljni s trenutno vlado. V petek se je v romunskih mestih zbralo več deset tisoč ljudi, ki so […]

