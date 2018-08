V Bukarešti več kot 450 ranjenih zurnal24.si Na množičnih protivladnih protestih v Bukarešti so v petek zvečer izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, v katerih je bilo ranjenih najmanj 452 ljudi, med njimi najmanj 65 ljudi huje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Policija je proti protestnikom uporabila solzivec, aretirali pa so okoli 30 oseb.

