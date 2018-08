Mladim kubanskim plesalcem v Bovcu izrekli za 14 tisoč evrov kazni SiOL.net Policija je v petek obravnavala večjo skupino državljanov Kube, za katere so ugotovili, da pri sebi nimajo ustreznih dokumentov. Zaradi kršitve zakona o tujcih so jim izrekli globo, je potrdil predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Po poročanju RTV Slovenija so kubanskim plesalcem, ki so nastopili v Bovcu, izrekli skupno za 14 tisoč evrov kazni.

