Sodišče pokazalo več zdrave pameti kot policisti in Kubance oprostilo plačila kazni Reporter Kubanske plesalce, ki so v petek nastopili v Bovcu in so jim novogoriški policisti izrekli globo, ker s seboj niso imeli dokumentov, je novogoriško sodišče oprostilo plačila kazni, je včeraj v pozdravnem nagovoru na drugem festivalskem večeru v Bovcu pove

Sorodno













































Oglasi Omenjeni Italija

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Remškar

Miro Cerar

Janez Janša

Erik Brecelj