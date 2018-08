Novogoriška policija: ravnali smo zakonito, na potezi je sodišče Primorske novice Ali bo skupina kubanskih plesalcev, ki so jim novogoriški policisti v petek v Bovcu izrekli visoke kazni, v sredo ujela let domov, je odvisno od novogoriškega sodišča. To mora najkasneje v 48 urah odločiti glede zahtev za sodno varstvo zoper plačilne naloge, ki jih je danes vložila Občina Bovec.

