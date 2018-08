Za študente v drugem prijavnem roku na voljo še 7.332 vpisnih mest SiOL.net Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes objavilo seznam prostih mest na visokošolskih zavodih, kjer se bo v sredo začel drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe v novem študijskem letu. Drugi prijavni rok bo potekal do 29. avgusta, v prvem prijavnem roku pa je bilo na 17.399 razpisanih mest sprejetih 11.119 kandidatov.

