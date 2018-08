Na fakultetah se danes začenja drugi prijavni rok Lokalec.si Na visokošolskih zavodih se danes začenja drugi prijavni rok na dodiplomske in enovite magistrske programe, ki bo potekal do 29. avgusta. Kandidati bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti, dobili do 25. septembra. Vpis sprejetih v drugem roku pa bo od 25. do 30. septembra. V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna […]

