Na fakultetah se začenja drugi prijavni rok SiOL.net Na visokošolskih zavodih se začenja drugi prijavni rok na dodiplomske in enovite magistrske programe, ki bo potekal do 29. avgusta. Kandidati bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti, dobili do 25. septembra. Vpis sprejetih v drugem roku pa bo od 25. do 30. septembra.

