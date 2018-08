Tonin želel preurediti sistem poslanskih plač. Vatovec oster do predlogov. SiOL.net Predsednik DZ v odhajanju Matej Tonin in vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec ostajata vsaksebi glede Toninovih predlogov sprememb pri poslanskih plačah in najemu službenih stanovanj. Tonin trdi, da je želel znotraj obstoječe mase sredstev vzpostaviti bolj pravična razmerja. Vatovec pa meni, da gre za povečevanje poslanskih privilegijev.

Sorodno







Oglasi