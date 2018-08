Za uvod na Bledu Beljačani strli Medveščak Sportal Blejska hokejska dvorana je te dni prizorišče mednarodnega hokejskega tekmovanja Mednarodna hokej liga Bled 2018, na katerem se bosta predstavila tudi HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Turnir sta odprla predstavnika lige EBEL Medveščak Zagreb in Beljak, zmage po podaljšku pa so se veselili Korošci.

