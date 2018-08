Olimpiji derbi in finale z Medveščakom Sportal V nedeljskem finalu Mednarodne hokej lige Bled 2018 se bosta pomerila HK SŽ Olimpija in zagrebški Medveščak. Zmaji so z 2:0 premagali večne tekmece z Jesenic, Hrvati pa v boju za prvo mesto v svoji skupini z 1:0 češkega prvoligaša Karlovy Vary. Ta se bo za tretje mesto pomeril z železarji.

