Medveščak v zadnjih minutah napolnil mrežo Olimpije in osvojil turnir Sportal Zmagovalci Mednarodne hokejske lige Bled 2018 so hokejisti Medveščaka, ki so v finalu s 6:2 premagali ljubljansko HK SŽ Olimpijo (tri zadetke so dosegli v zadnjih dveh minutah). Na tekmi za tretje mesto je češki prvoligaš po podaljšku z 2:1 strl HDD Sij Acroni Jesenice.

Sorodno























Oglasi