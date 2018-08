SAB danes o vladi: Odločitev smo dolgo mleli in se na koncu sprijaznili zurnal24.si Stranke v teh dneh premlevajo zadnje podrobnosti glede kadrovske zasedbe ministrske ekipe in državnih sekretarjev. Prav tako morajo ovrednotiti še finančne posledice koalicijske pogodbe in v okviru tega določiti prioritete, saj naj bi začetni izračuni pokazali, da njihove koalicijske zaobljube presegajo državne finančne zmožnosti.

