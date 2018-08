Časovnica: do 13. slovenske vlade še vsaj tri tedne Svet 24 Predsedniki peterice strank so danes nadaljevali pogovore o oblikovanju nove vlade pod okriljem novoizvoljenega premierja Marjana Šarca. Kadrovskega razreza mest državnih sekretarjev še niso povsem dorekli, so pa začrtali časovnico koalicijskega dogajanja v prihodnjem tednu. Med drugim morajo organi strank dokončno potrditi vstop v Šarčevo vlado.





