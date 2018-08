Bo Milan Brglez prevzel Židanovo mesto ali počakal na predsedniške volitve po Pahorju? topnews.si “Ta prestop je predvsem vsebinski in ima bistveno manj političnega predznaka. Tu ni nobene teorije zarote, gre za to, da bomo z Brglezom dobili izvrstnega poslanca, strokovnjaka in človeka, ki lahko veliko naredi za socialno demokracijo, državo in deli naša stališča”, je v izjavi za medije dejal vodje poslanske skupine SD Matjaž Han, ko je […]

Sorodno











































































Oglasi