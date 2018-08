Nekdanji podpredsednik SMC Milan Brglez je obvestil poslansko skupino SMC, da iz nje izstopa. Ko bodo formalni postopki končani, bo prestopil v poslansko skupino SD. "To je plod tehtnega razmisleka in spoznanja, da lahko skupaj naredimo več dobrega za državo in državljane, da delimo številne vrednote in stališča," je v izjavi v DZ dejal Brglez.