Dejan Židan, predsednik Socialnih demokratov in dosedanji "večni kmetijski minister," je na četrtkovem tajnem glasovanju za funkcijo predsednika državnega zbora dobil komaj 49 glasov. To je sicer več kot dovolj za izvolitev (potrebnih 46 glasov), vendar tri manj, kot so mu jih obljubili ali zagotovili bodoči koalicijski partnerji, od Liste Marjana Šarca do Levice - 52. Toda če zanj ne bi glasoval ...