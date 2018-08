Brglez prestopa v poslansko skupino SD Primorske novice Nekdanji podpredsednik SMC Milan Brglez je obvestil poslansko skupino SMC, da iz nje izstopa. V stranki so to potrdili in pojasnili, da bodo o tem obvestili predsednika DZ Dejana Židana. S tem bo odprta možnost za prestop Brgleza v drugo poslansko skupino, neuradno je dogovorjeno, da bo prestopil v poslansko skupino SD.

