Umrl je pesnik in akademik Ciril Zlobec Govori.se V 94. letu starosti je umrl pesnik in akademik Ciril Zlobec, je poročal Radio Slovenija. Bil je zadnji še živeči pesnik slavne četverice, ki je po vojni presekala takratno pesniško usmeritev z intimistično zbirko Pesmi štirih. Podpisal je približno 30 zbirk poezije, številna njegova dela so prevedli v tuje jezike. Ukvarjal se je tudi s politiko.

