Nagrade zaslužnim in poklon častnemu občanu Primorske novice Na osrednji slovesnosti ob sežanskem občinskem prazniku so podelili priznanja zaslužnim. Najvišje priznanje sta si prislužila umetnika Janko in Simon Kastelic. Na seji so se poklonili spominu na včeraj preminulega častnega občana Cirila Zlobca.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Ciril Zlobec Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Ciril Zlobec

Miro Cerar

Karl Erjavec