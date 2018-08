Pesnik ljubezni in življenja Primorske novice Pred nekaj leti je bil Ciril Zlobec v pesmi prijazen do smrti: “Da le ne bi, ko v meni bo udušila / moj zadnji stih, preveč se - utrudíla.” Z njo je bil na ti, s smrtjo, ki je v zadnjem desetletju navdihnila za več knjig presunljivih Zlobčevih stihov. Pesnik življenja in ljubezni, ki je 4. julija dopolnil 93 let, je včeraj tiho priromal do zadnje pesmi.

