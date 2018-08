Danes ob 14.09 je na avtocesti Trebnje- zahod—Bič pri naselju Korenitka v občini Trebnje osebno vozilo prebilo varovalno ograjo in se večkrat prevrnilo. V nesreči so bile poškodovane tri osebe. Eno so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto odpeljali v UKC Ljubljana, drugi dve pa so Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje ...