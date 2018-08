Po poročanju novomeškega regijskega centra za obveščanje je danes ob 11.33 na Belokranjski cesti v Novem mestu prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem, policistom in vlečni službi ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali otroka, ki pa ni bil poškodova ...