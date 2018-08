Danes ob 12.03 sta v Kanižarici, občina Črnomelj, trčila motorno kolo in osebno vozilo. V nesreči se je motorist poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca, odklopili akumulatorja, očistili cestišče in motorno kolo odstranili s ces ...