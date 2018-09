Po zgodovinskem uspehu in norem sprejemu so dočakali še to Sportal Hrvaška pošta je v sodelovanju s hrvaško nogometno zvezo (HNS) objavila seriji dveh poštnih znamk z nazivom Uspeh Hrvaške na Fifa Svetovnem prvenstvu v nogometu Rusija 2018. Vsaka posamezna znamka je vredna šest kun, natisnili pa so 50.000 izvodov, so zapisali na spletni strani hrvaške pošte.

