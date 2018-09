Čeferin omogočil spektakel vseh spektaklov, ki se mu je priklonila še mati narava #foto Sportal Tradicionalna ekshibicijska tekma s človekoljubno noto v Biljah je v soboto postregla s tako zvezdniško nogometno zasedbo, kot je športna Slovenija ne pomni. Prireditelji so s pomočjo predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferin, tudi strelca prvega zadetka na revijalni tekmi, na Primorsko privabili kopico legend svetovnega in slovenskega nogometa, dvoboj med rdečimi in modrimi p...

Sorodno































Oglasi