Na gorenjski avtocesti se je prevrnil kombi, umrla je ena oseba SiOL.net Na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami v smeri proti Avstriji je okoli 4.43 prišlo do prometne nesreče, v kateri se je prevrnilo kombinirano vozilo z voznikom in osmimi potniki. V nesreči je umrla ena oseba, tri so poškodovane. Promet na omenjenem odseku pa poteka samo po prehitevalnem pasu.

