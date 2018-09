Na cesti med Razdrtim in Senožečami umrl 21-letni voznik SiOL.net Koprski policisti so sporočili, da se je na cesti med Razdrtim in Senožečami okoli 8.30 zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 21-letni domačin je z osebnim avtomobilom zapeljal z ovinka, peljal približno 200 metrov po brežini, nato pa se je z vozilom prevrnil.

