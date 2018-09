Črna nedelja na primorskih cestah Primorske novice Za mlada voznika, doma iz okolice Razdrtega in Ajdovščine, se je včeraj pot usodno končala med vožnjo od Sežane proti Razdrtemu in od Sežane proti Divači. Prvi se je ponoči vračal domov, njegovo truplo so v prevrnjenem avtu našli šele zjutraj, drugi pa se je z motorjem sredi dneva peljal proti Divači in v ovinku v bližini Merč padel ter z glavo zadel v obcestno skalo.

