V nesreči umrl 34-letni motorist Primorske novice Nekaj pred 13. uro se je zgodila še tretja smrtna prometna nesreča danes. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je 34-letni motorist iz okolice Ajdovščine na cesti od Sežane proti Divači pri odcepu za Merče v ovinku zdrsnil s ceste in trčil v kamnit zid. Na kraju so ga reševalci oživljali, vendar neuspešno.

