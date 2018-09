Švicar Roger Federer in Srb Novak Đoković sta se brez težav uvrstila med najboljšo šestnajsterico odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku. V ženskem delu bo v osmini finala zaigrala Rusinja Marija Šarapova, brez nastopa med najboljših 16 pa sta ostali četrta in peta nosilka Nemka Angelique Kerber in Čehinja Petra Kvitova.



