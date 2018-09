30. jubilejni medsebojni dvoboj pripadel mlajši sestri Williams zurnal24.si Sloviti ameriški sestri Serena in Venus Williams sta v noči na soboto na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku odigrali jubilejni 30. medsebojni teniški dvoboj, ta pa se je končal z zanesljivim zmagoslavjem mlajše Serene s 6:1 in 6:2. Šestintridesetletna Serena je v medsebojnih dvobojih proti dve leti starejši sestri povedla v zmagah z 18:12.

