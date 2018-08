Sodnik prosil igralca, naj se bolj potrudi zurnal24.si Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku poteka četrti tekmovalni dan. Najvišje postavljeni igralci in igralke so svoje naloge opravili po pričakovanjih. Izpadel pa je 14. nosilec, Italijan Fabio Fognini, ki ga je s 6:1, 4:6, 6:4, 6:1 izločil Avstralec John Millman, neuspešna pa je bila tudi 11. nosilka, Rusinja Darja Kasatkina.

