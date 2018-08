Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku sreda ni postregla z večjimi senzacijami. Od tekmovanja sta se pri moških poslovila 15. in 18. nosilec Grk Stefanos Cicipas in Američan Jack Sock, pri ženskah pa sta izpadli deveta nosilka Nemka Julia Görges in 12. nosilka Španka Garbine Muguruza.



Več na Ekipa24.si