Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku poteka tretji tekmovalni dan, ki pa ni prinesel presenečenj. Slovenka Dalila Jakupovič je dvoboj ženskih dvojic začela z zmago, uspešni v posamični konkurenci so bili tudi lanska zmagovalka US Opna Sloane Stephens, ameriška veteranka Venus Williams in švicarski zvezdnik Stan Wawrinka.



Več na Ekipa24.si