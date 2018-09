Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič in njena partnerka Rusinja Irina Kromačeva sta na odprtem prvenstvu ZDA v konkurenci ženskih dvojic prišli do tretje zmage. V osmini finala turnirja za grand slam v New Yorku sta premagali japonsko-gruzijsko navezo Nao Hibino/Oksana Kalašnikova s 6:4 in 6:1.



