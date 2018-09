Katastrofalno sestavljanje vlade: Po blamaži Kodelje je Šarec predlagal Rudija Medveda za novega kan Nova24TV Predsednik vlade Marjan Šarec bo v petek predlagal novega kandidata za vodenje ministrstva za javno upravo, in sicer Rudija Medveda, so sporočili iz LMŠ. Medved bo kot kandidat nadomestil Tugomirja Kodeljo, ki ga je Šarec umaknil po katastrofalnem zaslišanju na parlamentarnem odboru. Sestava vlade se Marjanu Šarcu in globoki državi vse bolj zapleta, saj je […]

Sorodno















































































































































Oglasi