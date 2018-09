Kandidat za ministra za kulturo Dejan Prešiček s podporo na odboru DZ SiOL.net Odbor za kulturo je po triurni seji predstavitev kandidata za ministra za kulturo Dejana Prešička ocenil kot ustrezno z 12 glasovi za in 1 proti. Prešiček je kot prioriteto izpostavil postopni dvig proračunskih sredstev za kulturo na 0,5 odstotka BDP do leta 2020. To se mu zdi prepotrebno za ureditev številnih odprtih vprašanj na področju kulture.

