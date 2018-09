Bratuškova s podporo odbora DZ za infrastrukturo #video SiOL.net Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes danes z 11 glasovi za in štirimi proti predstavitev kandidatke za infrastrukturno ministrico Alenke Bratušek ocenil kot ustrezno. Bratuškova je sicer med prioritetnimi projekti izpostavila tretjo razvojno os, drugi tir med Divačo in Koprom, predor Karavanke in dopolnitev energetskega koncepta.

