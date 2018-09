Peter Jožef Česnik prestal zaslišanje Radio Ognjišče

Parlamentarna komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo, 5. septembra 2018, podprla kandidaturo Petra Jožefa Česnika za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki bo tako prevzel vodenje istoimenskega urada vlade. Česnikovo predstavitev je po slabi uri in pol kot ustrezno podprlo šest članov komisije, dva sta bila proti....

